Én ting ved dine medarbejdere er vigtigere end nogensinde

Af Lotte Birk, chefkonsulent i Ballisager

Arbejdsmarkedet er helt crazy lige nu. Mange virksomheder har svært ved at fastholde de gode medarbejdere, fordi det i dag er muligt at ”job-shoppe” som aldrig før. For andre virksomheder er det udfordrende at tiltrække og få nok ansøgere til de ledige stillinger, og mange oplever derfor, at det kan være svært – ja nærmest umuligt at få de fyldte ordrebøger realiseret.

Wow – det er altså nogle seriøse udfordringer, som kalder på handling her og nu!

Jeg taler med rigtig mange virksomheder, og mønstret er næsten det samme overalt – uanset branche, størrelse og geografisk beliggenhed. Fastholdelse af de gode medarbejdere og rekruttering af nye er en udfordring. Situationen kalder på en strategisk satsning i forhold til at arbejde med employer branding.

En virksomheds employer brand er både afgørende for, om nye medarbejdere får øjnene op for virksomheden og kunne have lyst til at arbejde der og er også afgørende for, om nuværende medarbejdere har lyst til at blive der og fortsætte som gode ambassadører for virksomheden.

Som en tilføjelse er der ingen tvivl om, at et stærkt employer brand også kan være med til at øge trivslen og dermed være med til at øge produktiviteten og skabe gode resultater på bundlinjen.

Samlet set så handler employer branding altså om at optimere virksomhedens omdømme som arbejdsplads. Employer branding er ikke et nyt begreb eller en ukendt disciplin – men et værktøj, der med alle vores samfundsudfordringer er meget relevant, og som står højt på mange virksomheders dagsorden.

Og så er det jo helt naturligt, at man som virksomhed stiller sig selv spørgsmålet:

Hvad er egentlig de vigtigste forhold, man skal markedsføre sin arbejdsplads på, hvis man skal gøre sig attraktiv og lækker overfor sine kommende medarbejdere? Og hvordan ser den fede arbejdsplads ud anno 2022?

Vi har i vores årlige kandidatanalyse netop spurgt ind til det og blandt de 1.500 respondenter er der især tre forhold, der er vigtige, næste gang de skal søge job: God løn, gode kollegaer og muligheden for fleksible arbejdstider og work-life balance.

I forhold til en lignende undersøgelse fra 2019, så har de mere individuelle forhold i dag fået en langt højere prioritet. Mon Corona og inflation spiller ind her?

Uanset hvad, så er det i hvert fald sikkert, at som arbejdsmarkedet opfører sig lige nu, så er det vigtigt at kigge på, hvad arbejdstagerne tænder på, og spørger man dem, der skal ansættes nu, så er det altså blandt andet tallene på den månedlige lønseddel og muligheden for fleksibilitet/worklife balance, der er med til at skabe den lækre arbejdsplads.

Mit råd til nordjyske virksomheder er derfor: Hvis I fortsat vil kunne fastholde de gode medarbejdere og rekruttere nye profiler, så få gang i jeres employer branding projekt. Det er en fantastisk investering.