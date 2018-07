Kommer invitationen så vil Trump besøge Moskva

Præsident Donald Trump er åben over for en invitation til at besøge Ruslands hovedstad, Moskva, oplyser Det Hvide Hus.

I al fald hvis han modtager en formel invitation.

Lidt tidligere fredag fortalte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han faktisk allerede har sendt en invitation.

- Præsident Trump ser frem til at få besøg af præsident Putin i Washington ... og han er åben over for at besøge Moskva, når han modtager en formel invitation, siger præsidentens talskvinde, Sarah Sanders.

Putin siger, at hans næste møde med Trump bliver i november til G20-topmøde i Buenos Aires i Argentina.

- Jeg er klar til at tage til Washington, fortæller han journalister. Han siger, at han også har sendt en invitation til Trump om et besøg i Moskva.

- Han har et ønske om at holde møder i fremtiden, og jeg er klar, siger den russiske præsident.

De to præsidenter mødtes for knap to uger siden i den finske hovedstad, Helsinki.

/ritzau/Reuters