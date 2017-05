Kommunal ommer på havnen koster 350.000 kroner

HANSTHOLM: 20 trekantede kommunale vejbede med spidsen udad har sat trafikken i stå og sikkerheden i fare på Hanstholm Havn.

Det mener Thy Vognmandsforening (TVF). Og nu har kommunen valgt at lytte til vognmændene.

De allerede færdiggjorte og beplantede bede bliver derfor formindsket, idet næsten halvanden meter af bedenes spidser kortes af. En ommer, der kommer til at koste kommunen ekstra ca. 350.000 kr.

TVF kontaktede kommunen for en måned siden og bad om et møde, hvor de opståede problemer med langsomme truck, tunge hurtigere lastbiler og andre trafikanter blev forelagt sektionsleder ved drifts- og anlægsafdelingen Tobias Geertsen.

Ved mødet klagede vognmændene også over, at den ikke var blevet hørt, inden kommunen gik i gang med at inddrage omtrent en tredjedel af vejbanen til de nye bede.

- Vi oplevede, at infrastrukturen pludselig var ødelagt gennem havnen. Indsnævringen betød, at langsomme truck nu skulle ud at køre på vejen, hvor de hurtigere lastbiler skulle passere. Før bedene var der plads til begge køretøjer ved siden af hinanden. Det medførte også farlige situationer. Ikke bare måtte lastbiler holde sig bag de langsomme truck. Også cyklister fulgte kanterne på de spidse bede og kom på den måde pludselig ud i trafikken. Det var altså for farligt, siger medlem af bestyrelsen i TVF, Jens Petersen, (Container-Jens kaldet, red.), der fortsætter:

- På grund af at lastbilerne nu skulle køre gennem havnen bag langsomme truck, valgte nogle lastbiler i stedet at køre op gennem byen via Chr. Hansens Vej, og det er jo helt galt.

Tobias Geertsen, der har stået for projektet, ærgrer sig over, at alle bede nu skal laves om:

- Det er lidt af en begmand. Vi må erkende, at der var en brugergruppe, nemlig vognmændene, som vi ikke fik inddraget. Jeg erkender også, at vi kunne have informeret bedre om, hvordan udformningen af projektet ville blive. Vi synes også selv, at bedene æstetisk ikke fungerede optimalt. De så lidt spinkle ud. Men vi får stadig en pænere havn, synes jeg. Jeg er da træt af situationen. Vi havde inddraget havnen og fået info på dens hjemmeside. Men vi skulle nok også have lagt nogle breve i postkasser - og måske også opsat skilte med oplysninger om, hvor man kunne finde info om projektet, lyder det fra embedsmanden.

Arbejdet med at fjerne "spidserne" er allerede i gang og ventes at vare to-tre uger. Der skal bl.a. lægges nyt asfalt, hvor den fjernede del af bedene var.