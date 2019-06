Blufærdighedskrænkelse: Stort tillidssvigt at elever blev filmet

STØVRING: Det er rystende og et stort tillidssvigt, at elever i et omklædningsrum er blevet filmet over en periode på flere år.

Sådan siger Vibeke Lei Stoustrup, direktør i Rebild Kommune, efter at politiet har færdiggjort efterforskningen af en sag om ulovlige optagelser på Karensmindeskolen i Støvring.

- Det her er fuldstændigt uacceptabelt. Jeg kan ikke nok beklage over for de piger, som er filmet uden deres vidende. Det er virkelig et stort tillidssvigt. Det er vigtigt, at vores elever kan føle sig trygge på skolerne.

- Jeg finder det også rystende, at overvågningen er foregået over så lang tid. Vi har ikke set noget, som har kunnet give mistanke om, at det her er foregået overhovedet, siger direktøren.

Politiet har efterforsket sagen i fire måneder. I alt er en 36-årig mand, der var lærer på skolen, sigtet for 27 forhold af blufærdighedskrænkelse og 28 ulovlige optagelser.

De mange film er angiveligt blevet optaget i et omklædningsrum på skolen fra skoleåret 2013/2014 og frem til anholdelsen af manden 22. februar i år.

Politiet kom på sporet af sagen, da der blev fundet en taske i omklædningsrummet med overvågningsudstyr. Tasken har hængt forskellige steder i rummet. Den har været pillet ned for så at blive sat op igen, oplyser politiet.

Pigerne er blevet filmet, mens de klæder om inden og efter idrætstimer. Nogle af dem er optaget nøgne, mens andre har haft lidt tøj på.

Siden sagen kom frem i februar, har den sigtede mand ikke været ansat på skolen.

Vibeke Lei Stoustrup fortæller, at sagen har givet skolen anledning til at være ekstra opmærksomme.

- Helt konkret er det nu fast kutyme alle steder, at omklædningsrum hver dag ryddes for alle glemte og efterladte effekter. Og så er det klart, at der er en øget opmærksom fra både medarbejdere og elever.

- På den anden sige er vi nødt til fortsat at kunne basere vores samarbejdet på vores skoler med forældre og elever på tillid - også selv om der sker et så frygteligt tillidssvigt som her, siger direktøren.

Politiet har identificeret 82 elever eller tidligere elever på skolen - alle piger - som er forurettet. De eller deres forældre vil blive underrettet senest fredag.

Skolen har allerede sendt en fællesbesked ud via forældreintra for at informere forældrene, oplyser Vibeke Lei Stoustrup. Desuden satte kommunen et kriseberedskab i gang, da sagen kom frem i februar.

Direktøren understreger, at der ikke er fundet tegn på, at optagelserne er blevet delt, eller at manden har forgrebet sig på børnene.

Politiet har afhørt den sigtede mand, men ønsker ikke at oplyse, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/