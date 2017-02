Finaleforbandelsen fortsætter for nordjyderne

- Ud over de seneste års meget pæne reallønsfremgang er renterne uhyre lave, beskæftigelsen er i fremgang i stadig større dele af landet, og boligmarkedet viser bedre i takter også uden for de store byer.

- Situationen for den almindelige lønmodtager vil dog fortsat være meget gunstig over de kommende år.

Og selv om de foreløbige resultater af de aktuelle overenskomstforhandlinger peger på lidt højere lønstigninger de kommende år, så vil reallønnen falde, hvis prognoserne viser sig at være rigtige.

Økonomer forventer dog, at inflationen vil stige til et niveau, der er væsentligt højere i år.

Takket være den lave stigning i forbrugerpriserne - der lød på 0,4 procent i november sidste år - har alle oplevet at kunne købe mere for deres månedsløn.

Kigger man på de forskellige faggruppers reallønsstigninger - altså lønstigningen minus inflationen - har alle grund til at være tilfredse.

For eksempel steg ansatte i sociale institutioner med 2,9 procent, mens kommunalt ansat servicepersonale som rengøringsfolk kun steg 1,5 procent.

Tallene dækker dog over relativt store forskelle på forskellige personalegrupper inden for samme sektor.

Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse over lønudviklingen viser nemlig, at ansatte i kommuner og regioner var den gruppe, der opnåede størst lønstigning i 2016.

KØBENHAVN: Ud fra et økonomisk synspunkt var det ikke helt tosset at være kommunalt ansat sidste år.

Beløbene på kommunalt ansattes lønsedler var sidste år et par procent højere end i 2015.

