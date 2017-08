Kommunalt nej til kystsikring

LILDSTRAND: Thisted Kommune bør ikke bidrage til kystsikringen af en 300 meter lang strækning i Lildstrand.

Det mener kommunens klima-, miljø og teknikudvalg, som har sagt nej til at være med til at finansiere sikringen af den strækning, hvor stormen Urd sidste vinter var årsag til, at en fritidshus styrtede delvist i havet.

Fem lodsejere på strækningen vil tilsammen bidrage med 1,38 mio. af de 4,05 mio. kr., som det ifølge ingeniørfirmaet Cowi vil koste at sikre strækningen. Her er kommunen også en af lodsejerne i første klitrække - bl. a. er en parkeringsplads kommunal.

Og udvalgsformand Kaj Kirk (DF) anerkender, at kommunen skal være med til at betale for kystsikringen. Men det bør ske inden for rammerne af den såkaldte fællesaftale, som staten har indgået med et antal kystkommuner. Aftalen gælder for perioden 2014-18 og skal derfor snart genforhandles.

- Jeg mener, at kystsikring er en statsopgave og ikke en kommunal opgave. Det harmonerer ikke, at nogle tyndtbefolkede kommuner skal betale for sikringen af lange kyststrækninger, siger udvalgsformanden.

Den holdning skuffer Else Dam, som sammen med sin mand, Jørgen Leegaard, er de eneste helårsbeboere på strækningen.

- Hvis sagen forhales, bliver kystsikringen ikke påbegyndt inden vinter. Og så kan det blive for sent, siger Else Dam - som nu sætter sin lid til, ar den samlede kommunalbestyrelse vil nå frem til en anden afgørelse end udvalget.