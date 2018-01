Kommune har fundet plejefamilie til efterladt spædbarn

KØBENHAVN: Der er fundet en plejefamilie, der skal passe på en lille pige, som tirsdag blev fundet på en bænk i Københavns sydvestkvarter.

Det oplyser Sten Kruse-Blinkenberg, der er centerchef i Center for Familiepleje i Københavns Kommune.

Plejefamilien blev fundet, samme dag som pigen blev fundet efterladt. Først torsdag ønsker kommunen dog at oplyse, at plejefamilien er på plads.

- Der har heldigvis været rigtig mange borgere, som har vist interesse for at træde til. Det er vi selvfølgelig enormt glade for. Både i forhold til det her barn, men også for mange andre børn, som har behov for aflastning hos plejefamilier, siger han.

Plejefamilien, som er fundet til pigen, var i forvejen godkendt som plejefamilie, da den hurtigt skulle kunne træde til.

Den lille pige blev fundet i kritisk tilstand og er blevet behandlet på Rigshospitalet. Samme dag oplyste politiet, at hendes tilstand var stabil.

Kommunen ønsker ikke at oplyse, om pigen fortsat befinder sig på hospitalet eller er kommet hjem til plejefamilien. Ligeledes holder kommunen det hemmeligt, hvor i landet den nyfødte pige skal bo.

Hun var blot få timer gammel, da hun blev fundet af en medarbejder fra Københavns Kommune, som fandt hende grædende svøbt i et mørkegråt Ikea-tæppe på en bænk.

Sten Kruse-Blinkenberg fortæller, at det var vigtigt for kommunen at finde en familie til barnet hurtigt.

- Når forældrene ikke er til stede, skal man finde nogen, som kan erstatte forældrene. Man vil selvfølgelig skulle indlægge barnet og sikre sig, at det fysisk har det godt nok, og så handler det i høj grad om, at det skal have nærhed og kontakt - både fysisk og psykisk, siger han.

Moren til barnet er endnu ikke fundet, og det kan ende med adoption. Det bliver ikke nødvendigvis til den plejefamilie, som er fundet.

Ifølge centerchefen kan man tidligst efter tre måneder gå i gang med en adoptionsproces.

- Processen tager selvfølgelig noget tid, hvor man skal se, hvordan et barn udvikler sig, og hvilke særlige behov de eventuelt kan have. Derefter kan man matche barnets behov med den rigtige adoptionsfamilie, siger Sten Kruse-Blinkenberg.

