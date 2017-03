THISTED: Thisted Kommune vil give borgerne valuta for de sponsorkroner, kommunen giver til Thisted FC.

Derfor er der gratis adgang for alle på Sparekassen Thy Arena, når TFC åbner forårssæsonen med en kamp mod Dalum IF søndag 19. marts.

Kommunen glæder sig som den glade giver til at se rigtig mange tilskuere på så TFC kan komme bedst muligt fra start. Både i forårssæsonen og i bestræbelserne for at rykke op i 1. division.