Kommunen kørte i bil over Højbro

MORS: Knap tre uger efter, at Morsø Kommune genåbnede den renoverede Højbro som gang- og cykelpassage over Næssundvej i Nykøbing, har kommunen selv taget den i brug. Til bilkørsel!

Det bevidner John Gade Steffensen, som bor på gaden Højbro. Tirsdag gik han tur uden for sit hjem:

- Det var lidt før klokken 20, for jeg husker, at jeg ville hjem for at se VM-semifinalen. Pludselig kom en bil kørende over Højbro. Det var en af Morsø Hjemmeplejes let genkendelige røde biler. Kvinden ved rattet kantede sig igennem mellem gelænderet og de nye betonklodser, der er stillet op på broen, siger John Gade.

Morsø Folkeblad har forelagt oplysningerne for John Michael Jensen, der er leder af Morsø Kommunes Hjemmepleje. Han siger:

- Jeg er dybt rystet. Det er ikke noget, vi bør gøre. Jeg skal have undersøgt, hvem der kørte i den pågældende bil den aften. Hjemmeplejen skal selvfølgelig overholde færdselsloven og køre efter gældende retningslinjer, siger John Michael Jensen.