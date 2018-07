Kommunen vil bremse ulovligheder på Højbro

NYKØBING: Der skal hurtigst muligt bremses helt op for ulovlig kørsel på den nyrenoverede Højbro. Det konstaterer Steffen Skou Pedersen, vejansvarlig i Morsø Kommunes driftsafdeling, efter, at avisen gør ham opmærksom på et nyt tilfælde af ulovlig kørsel i bil på broen.

- Det er noget, som vi er opmærksomme på. Vi skal have set på, hvad vi kan gøre ved det, siger Steffen Skou Pedersen.

Det er blandt andet de kommunale vejmyndigheder og en projektleder, der har været involveret i renoveringen af Højbro, der nu skal undersøge mulighederne for at stoppe den ulovlige kørsel på broen helt. Men hvordan det kan gøres, har Steffen Skou Pedersen endnu ingen konkrete bud på.