Kommuner efterspørger fælles retning for unge og alkohol

HELE LANDET: Der skal skrues ned for aftenerne, hvor unge på kort tid skyller fem eller flere genstande ned. Det mener Sundhedsstyrelsen, som håber at få hjælp fra kommunerne.

Modsat efterspørger kommunerne en fælles retning for, hvordan de bedst muligt udformer en politik på området.

Det viser en Megafon-rundspørge, som Sundhedsstyrelsen har fået foretaget. Her svarer 65 ud af 71 adspurgte kommuner, at de gerne ser et landsdækkende samarbejde.

Hos Sundhedsstyrelsen kan man se flere instrumenter, som kommunerne kan bruge til at spille en aktiv rolle.

- Der kan være erfaringer, som kan være gode at bruge andre steder, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Stine Flod Storgaard.

- Det kan også handle om samarbejdet i forhold til udskænkningssteder i kommunen. Her kan man også gøre noget i dialog med dem, så kan give en mere hensigtsmæssig ramme for unges alkoholkultur.

Hun peger på, at kommunernes bevillingsnævn kan bruges til at sammentænke et samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og de omkringliggende udskænkningssteder omkring dem.

Omfavnelsen kommuner og styrelse imellem er starten på en kampagne, der skal få unge til at droppe at indtage mange genstande samme aften.

Ifølge Stine Flod Storgaard er formålet "at få unge til at reflektere over deres alkoholforbrug og motivere dem til et mindre risikoorienteret alkoholforbrug."

/ritzau/