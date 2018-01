Kommuner skal slette børns data efter ulovlighed

Følsomme oplysninger om skolebørn er blevet indhentet i strid med loven, og derfor skal data nu slettes ude i kommunerne.

Det skriver Undervisningsministeriet i et brev til alle kommuner ifølge Politiken.

Avisen har tidligere skrevet, at en række kommuner har brugt personlige oplysninger fra trivselsmålinger til at sagsbehandle enkelte elever.

Det har de gjort, selv om børnene og deres forældre er blevet oplyst om, at svarene til målingen blev afgivet "anonymt" eller "fortroligt".

Politiken fortalte lørdag om, hvordan op til 10 kommuner de seneste år har anvendt it-systemet Hjernen & Hjertet til at bruge elevernes trivselsdata.

Endnu flere kommuner har brugt andre it-systemer til ulovligt at administrere de personlige oplysninger fra eleverne.

Eksempelvis brugte otte kommuner redskabet Klassetrivsel.dk til at gennemføre trivselsmålingen i 2017, skriver Politiken.

Målingen for 2018 er sat i bero som konsekvens af affæren. Her havde 17 kommuner ellers købt sig adgang til at køre elevernes data fra målingen ind. Det oplyser firmaet bag Klassetrivsel.dk.

Kommunernes Landsforenings (KL) kontorchef for børn og folkeskole, Peter Pannula Toft, udtaler til Politiken, at kommunerne har handlet i god tro.

- Vi er interesserede i elevernes trivsel, læring og udvikling – og det er netop dét, vi har for øje i arbejdet med trivselsmålingerne, siger han.

Derudover mener KL, at pilen peger på ministeriet.

- Der har været en uklarhed i ministeriets vejledning, hvilket ministeriet også selv har erkendt, og det er derfor godt, at der nu er kommet klarhed, siger kontorchefen.

