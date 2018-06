Kommuners krav mod staten nærmer sig én milliard kroner

DANMARK: I sangen om de ti små cyklister ender det med "én lille kæk cyklist", men i forhold til Hjørring Kommunes bebudede søgsmål mod staten går det den modsatte vej. Nu har ni andre kommuner fordelt over hele landet givet tilsagn om at gå med i søgsmålet, senest Brønderslev Kommune.

- Det er jo for borgernes bedste, så det prøver vi, siger Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V), der sammen med viceborgmester Karsten Frederiksen (K) var med til at træffe beslutningen på et møde fredag i det såkaldte kommunekontaktråd.

Batter til noget

De ti kommuner er blevet snydt for over 850 millioner kroner i perioden 2015-2018 på grund af manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau, der har betydning for kommunernes udligningssystem.

- Selv om jeg mener, at det er lidt specielt at gå ind i en retssag med staten, så må jeg sige, at det får et omfang efterhånden, hvor det batter til noget, siger Jammerbugt kommunes borgmester Mogens Christen Gade (V), der var den første borgmester, der gik med i søgsmålet fra Hjørring.

Flere overvejer

Udover de ti kommuner, der nu er klar til et historisk søgsmål mod staten, så har en lang række kommuner, der tilsammen er blevet snydt for over en halv milliard kroner, politisk besluttet at tage sagen op.

En af disse kommuner er Helsingør, der har tabt over 100 millioner kroner.

- Vi vendte sagen kort på økonomiudvalgsmødet i mandags og besluttede at følge nærmere med i hvad Hjørring Kommune gør af tiltag, siger Claus Christoffersen (S).

Hjørring Kommune vil stille sig i spidsen for det kommende søgsmål og vil efter sommerferien mødes med de kommuner, der går med.

- Vi skal ikke bestemme, hvordan sagen skal køres. Hvis andre har gode idéer, så lytter vi gerne, understreger Arne Boelt (S).