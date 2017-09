Kompakt og køreglad Audi

DANMARK: Hvert mærke sin håndfuld af cross­overe. I forskellige størrelser og selvsagt også stærkt varierende priser. Sådan er det meget tæt på at være på baggrund af den store efterspørgsel på den høje biltype.

Det er således oplagt for bilproducenterne at bygge den slags køretøjer, men ikke alle gør det med samme stil som Audi, der i crossovernes kompaktklasse er repræsenteret med Q2 modellen.

Fra alle vinkler tager den sig sig vældig smart ud - ikke så firkantet i designet som en række af konkurrenterne, hvilket bl. a. kan tilskrives den faldende taglinie. Det resulterer dog samtidig i, at høje folk savner loftshøjde på bagsædet, hvor benpladsen også er ganske kneben.

Gennemtænkt "arbejdsplads"

Men foran er der ingen problemer i den retning. Tværtimod. Man sidder behageligt og afslappet i de faste sæder. Som i andre høje biler er der fint udsyn, og bag rattet kan føreren glæde sig over en gennemtænkt "arbejdsplads" med velanbragte, kvalitets prægede kontakter og en logisk instrumentering.

Gearskiftet klikker med tysk præcision, og trods sit lidt højere tyngdepunkt end i f.eks. en Audi A3 hatchback er bilen i flot balance i svingene, hvor den er særdeles adræt og styrer præcist, ja, nærmest som GTI, men uden dennes hårdhed. Så Q2’eren er et vellykket kompromis af fremragende køreegenskaber og god kørekomfort.

Testbilen var udstyret med VW-koncernens tre cylindrede 1,0 TSI-motor, og selv om Q2’eren selvfølgelig også matcher en kraftigere motor, er den kompakte tre cylindrede maskine nu ikke noget dårligt valg til bilen. Benzin-turboen præsenterer sig med 116 veloplagte og spurtivrige heste, så med lidt ekstra brug af gearstangen ved overhalinger, kan man komme ganske hurtigt hen over asfalten.

Og så er der jo lige det plus, at dens tørst er behersket. Audi opgiver forbruget til 18,5 km/l og under testen med en pæn del motorvejskørsel bon’ede den ud med så flot et snit som 16,8 km/l.

Fem stjernet sikkerhed

Sikkerheden står til topkarakter forstået på den måde, at Q2 får fem stjerne i Euro Ncap’s crashtest, primært sikret af bilens solide karosseri og automatisk nødbremse, der er i stand til at registrere fodgængere.

Og hvad vil Audi så have for herlighederne? Jo, priserne begynder ved 305.905 kr. for testbilen - men vel at mærke uden så meget af det udstyr bilen var forsynet med - som ekstraudstyr til i alt 434.550 kr.

Og det er egentlig min største indvending mod den fine Q2. Priserne på de ikke færre end 15 varianter er i sig selv konkurrencedygtige, men vil man have mere udstyr, så løber det hurtigt op, og mange vil uden tvivl overveje, hvad man kan få af lidt større biler for de samme penge. Uanset hvor smart, velkørende og kvalitetspræget Q2’eren end måtte værre.