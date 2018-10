Koncern koncentrerer sig om Hanstholm: - Her er de friske råstoffer

HANSTHOLM: - Vi har valgt at samle hvidfiskeproduktionen i Hanstholm, siger Morten Nielsen, direktør i Scanfish Danmark A/S.

Scanfish Danmark er i lighed med Thorfisk A/S i Hvide Sande ejet af Seafood Danmark, der for ganske nyligt også har opkøbt P. Taabbel & Co. A/S i Hanstholm.

- Det giver mening, at industrien samles her, hvor de friske råstoffer er, supplerer Niels Korsbæk Kristensen - med henvisning til, at Hanstholm er Danmarks største havn for konsumfisk.

Seafood Danmark, der har hovedsæde i Hirtshals, har samtidig med opkøbet af Taabbel besluttet at flytte aktiviteterne fra Thorfisk i Hvide Sande, hvor der i dag er 50 medarbejdere - og hvor der ikke landes nok fisk til en kontinuerlig beskæftigelse året rundt.

- Når vi samler hvidfiskeproduktionen her i Hanstholm, er det også for at sikre, at de 50 arbejdspladser på Thorfisk kan bevares, pointerer Morten Nielsen.

Efter forhandling med fagforeningen 3F er flytningen af disse arbejdspladser dog udskudt til april næste år.

Morten Nielsen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad aftalen med 3F ellers indeholder.

Formanden for 3F i Ringkøbing-Skjern, Henning Boye Christensen, er også meget kortfattet.

- Vi har haft konstruktive forhandlinger med virksomheden, og vi har nået et fornuftigt resultat, siger han.