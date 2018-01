Koncerter aflyses: Kim Larsen ramt af prostatakræft

DANMARK: Kim Larsen & Kjukken aflyser bandets kommende koncerter i januar, februar og marts.

Musikeren Kim Larsen fik i december konstateret kræft i prostata, oplyser bandet på Facebook.

Kim Larsen er allerede i behandling og har derfor ikke kræfter til vinterkoncerterne, skriver bandet.

- Jeg undskylder mange gange over for både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen.

- Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer, siger Kim Larsen på Facebook.

Aflysningerne rammer blandt andet tre for længst udsolgte koncerter i Nordjylland: På Vendelbohus i Hjørring, på Skråens Royal Stage i Aalborg og på Thisted Teater. Alle billetter bliver refunderet.

/ritzau/