Kim Larsen ramt af kræft - aflyser koncerter

DANMARK: Kim Larsen & Kjukken aflyser bandets kommende koncerter i januar, februar og marts, heriblandt tre koncerter i Nordjylland.

Musikeren Kim Larsen fik i december konstateret kræft i prostata, oplyser bandet på Facebook.

72-årige Kim Larsen er allerede i behandling og har derfor ikke kræfter til vinterkoncerterne, skriver bandet.

- Jeg undskylder mange gange over for både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen.

- Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer, siger Kim Larsen på Facebook.

Bandet skulle have spillet 24 koncerter i årets første tre måneder. Samtlige koncerter var udsolgt. Den første skulle have fundet sted 11. januar.

De tre koncerter i Nordjyllands skulle have fundet sted i Hjørring 26. januar, Aalborg 15. februar og Thisted 22. februar, men er altså blandt de aflyste koncerter.

Sommerkoncerterne, som Kim Larsen altså selv regner med at være klar til, begynder i juni.

Billetter til vinterturnéen refunderes, hvor de er købt, oplyser bandet på Facebook.

Kim Larsen er en af Danmarks bedst kendte og mest succesfulde musikere i historien.

Både som solist og i forskellige bands har han haft succes. Han dukkede først op på musikscenen i slutningen af 1960’erne med bandet Gasolin.

Kim Larsens seneste album udkom i april sidste år. Albummet "Øst for Vesterled" blev modtaget med mange rosende ord fra anmelderne.

I Jyllands-Posten fik Kim Larsen, der havde backingbandet Kjukken med på albummet, fem ud af seks stjerner. Politiken gav albummet fire stjerner.

Information vurderede ikke albummet med stjerner, men sammenlignede det med et par gode gamle bukser, der er godt slidte, men så behagelige at gå i, at det er lige meget, hvad omgivelserne mener om dem.

/ritzau/