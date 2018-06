Koncertgæster skal sikres mod terror og trafikulykker

AALBORG: Bilister i Aalborg kommer fremover til at sænke farten på vejene omkring flere af byens store udendørs arrangementer.

For når koncertgæsterne ved årets første Skovrock med John Hiatt stiller sig i kø ved indgangen på torsdag, bliver det med udsigt til en række nye trafikdæmpende bump på Kong Christians Alle.

- De er en del af vores sikkerhedsplan fra og med i år. Vi skal have farten ned, fordi, det er for farligt, at folk kommer kørende hurtigt forbi de mange, der står i kø, siger leder af Skråen Jørgen Nissen, som også står bag bl.a. Fredagsfest og Skovrock.

Trafikbumpene er midlertidige og bliver rullet ud på vejen nogle timer før koncerterne og pakket sammen, når gæsterne er væk igen.

Bumpene vil fremover blive lagt ud ved Fredagsfest i Karolinelund og Skovrock i Skovdalen. Arkivfoto: Henrik Bo