Kone anklaget for at ville dræbe mand under indlæggelse

SØNDERBORG:Gennem flere måneder forsøgte en i dag 65-årig kvinde tilbage i sidste halvdel af 2018 at slå sin hospitalsindlagte mand ihjel, mener anklagemyndigheden.

De påståede drabsforsøg blev begået med det muskelafslappende middel baclofen, lyder anklagen.

Tirsdag skal kvinden ved Retten i Sønderborg forsvare sig mod de alvorlige anklager, der er rejst mod hende. De kan koste hende flere års fængsel, hvis hun findes skyldig.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at kvinden flere gange skulle have givet manden baclofen, og at det er foregået på hele tre sygehuse: Sønderborg Sygehus, Odense Universitetshospital, og Rigshospitalet på Blegdamsvej i København.

Ifølge anklageskriftet havde lægemidlet den effekt, at manden blev dybt bevidstløs og havde "minimal hjerneaktivitet". Han var i livsfare og overlevede kun, fordi han fik behandling, lyder det.

Baclofen er ifølge Dansk Lægemiddel Information et stof, der påvirker centralnervesystemet ved at hæmme de impulser, der går fra musklerne til hjernen. Det anvendes blandt andet mod spastiske tilstande.

Kvinden blev anholdt kort før jul og har siddet varetægtsfængslet siden. Hun nægter sig skyldig i anklagerne om drabsforsøg.

I anklageskriftet har anklagemyndigheden taget højde for, hvad der skal ske, hvis ikke retten vil dømme kvinden for drabsforsøg. I så fald bør hun dømmes for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder, lyder påstanden.

I straffeloven er vold nemlig ikke bare at forstå som vold i gængs forstand. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om det, der kaldes "legemsangreb af særlig, rå, brutal eller farlig karakter".

Men hovedpåstanden er altså en anklage for drabsforsøg, og anklagemyndigheden går efter alt at dømme efter en streng straf.

Sagen bliver nemlig ført som en nævningesag, hvilket betyder, at strafkravet vil lyde på mindst fire års fængsel.

Det er dog i sidste ende op til retten at udmåle en passende straf, hvis dommere og nævninger skulle finde kvinden skyldig.

/ritzau/