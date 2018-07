Konerne havde magt på Bubbel

BUBBEL: Er det virkelig rigtigt, at kvinderne før i tiden forsvandt ind i gravhøjene omkring gården Bubbel mellem Hurup og Vestervig?

Er det rigtigt, at en af gårdens ejere, Sejersen, fik tilgivelse for at have sløjfet 17-18 af gravhøjene på gårdens jord, herunder to for at kaste jorden op på en tredje, så den blev kæmpehøj?

Var konerne på Bubbel så selvstændige, at de tidligt tænkte på at få stemmeret samt selvstændig arve- og ejendomsret?

Ja, det er nogle spørgsmål, publikum måske - måske ikke - får svar på, når Kaj Nissens skuespil "Konerne på Bubbel" ved premieren onsdag aften ruller over scenen i haven på Bubbel, som er årets spillested for Fyrspillene i Sydthy.

Omkring 60 personer er involveret i årets projekt - udover instruktør Jacob B. Jessen og amatørskuespillerne er det de mange aktive i Fyrspillenes regi-, kostume- og sminkegrupper. Forberedelserne har været i gang længe, og øveaftenerne startede i januar.

Der er også forestillinger torsdag, fredag og lørdag aften samt søndag eftermiddag.