Konflikt: Løkke vil oprette velfærdspulje

POLITIK: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil i forbindelse med en eventuel konflikt sætte statens sparede lønkroner i en pulje, der er øremærket til velfærd. Det siger han til DR.

- Der vil selvfølgelig være noget af lønnen, som man ikke kan slippe af med igen umiddelbart, dem vil vi samle op i en velfærdspulje, og så vil vi diskutere, hvad de kan bruges til. Det vil jo være engangspenge, siger han til DR.

Dermed afviser Lars Løkke Rasmussen, at regeringen skulle spekulere i, at overenskomstforhandlingerne ender i en konflikt.

Ifølge statsministeren er der tale om en besparelse på cirka 250 millioner kroner om dagen.

Nogle af pengene vil efter en konflikt skulle bruges på at "indhente det tabte", som han udtrykker overfor DR, men der vil også være en pose penge tilbage, som kan bruges på velfærd.

- Vi ønsker ikke en konflikt, vi ønsker, det bliver løst, vi kunne ikke drømme om at spare en krone, og derfor kommer pengene tilbage, hvis det ender der, siger han.

Flere kommuner har allerede besluttet at sikre, at sparede lønkroner i forbindelse med en eventuelt konflikt bliver reserveret til de områder, de kom fra.

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er brudt sammen, og forhandlingerne foregår i øjeblikket i Forligsinstitutionen.

Her har der ikke være forhandlet siden sidste uge, men der er indkaldt til nye møder onsdag og torsdag i denne uge.

Det er forhandlerne på det kommunale og regionale område, der er indkaldt af forligsmand Mette Christensen.

De statslige forhandlere er angiveligt ikke blevet varslet om nye møder.

Forligsmanden har allerede udskudt en eventuel konflikt to uger. Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Hvis det kommer så vidt, vil store dele af den offentlige sektor blive lammet. Blandt andet vil konfliktramte skoler og daginstitutioner lukke, tog vil holde stille, og planlagte operationer og undersøgelser vil blive udsat.

Forligsmand Mette Christensen har dog mulighed for at udskyde en konflikt yderligere to uger, såfremt hun mener, at en aftale er tilstrækkeligt tæt på.

/ritzau/