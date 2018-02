Kongehuset erklærer en måneds hofsorg

KØBENHAVN: Kongehuset udsteder et dekret om hofsorg til og med onsdag 14. marts efter prinsens død sent tirsdag, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

- I sørgeperioden deltager Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie samt hoffet ikke i selskabelige eller underholdende arrangementer.

- Under hofsorgen bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden. Personale i uniform vil bære sørgebind på venstre overarm, skriver kongehuset.

Hofsorg er betegnelse for en kortere eller længere sørgeperiode ved hoffet i forbindelse med et dødsfald i den kongelige familie. Sørgetidens længde fastsættes af regenten.

Der blev senest erklæret hofsorg, da dronning Ingrid døde 7. november 2000.

I pressemeddelelsen fra kongehuset fremgår det også, at offentligheden får mulighed for at kondolere.

Der vil fra tirsdag og en uge frem ligge kondolencelister i porten i Det Gule Palæ i København. De vil være tilgængelige fra klokken 09.00-17.00.

/ritzau/

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix