Konkurrencen skærpet i Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF tabte søndag uheldigt 1-2 på eget græs til Brøndby i Superligaen, men indsatsen var generelt opløftende og er med til at skærpe konkurrencen.

Søren Henriksen, Seyi Adekoya og Sebastian Czajkowski var alle nye i startopstillingen og ydede en særdeles solid indsats.

- Det er ikke sjovt at sidde ude, så jeg var glad for at spille og synes også, at jeg spillede en fin kamp. Men nu må vi se, hvad træneren vælger næste gang, siger Søren Henriksen.

Nederlaget til Brøndby lagde dog en dæmper på forsvarsspillerens glæde over spilletiden.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt at tabe sådan en kamp, hvor man føler, man havde chancerne til at vinde. Men det viser også bare, at man i Superligaen skal score på sine chancer, og gør man ikke det, så taber man, og tabellen lyver ikke, slår Søren Henriksen fast.

Næste opgave for Vendsyssel FF er på søndag på udebane mod AGF, der er ubesejrede i Superligaen.