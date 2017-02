KØBENHAVN: "Vind en lækker BMW og bliv sommerklar"

Sådan lyder overskriften i en af de talrige konkurrencer, hvis primære formål er at lokke oplysninger ud af forbrugerne, så de kan sælges videre og bruges af blandt andet teleselskaber.

Men nu skal det være slut, skriver Jyllands-Posten mandag.

Forbrugerombudsmanden håber med en ny vejledning at komme problemet til livs. Hvis selskaberne ikke følger vejledningen, vil de blive politianmeldt.

Ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er der opstået en uheldig praksis, hvor selskaberne tror, at det er lovligt at få samtykke fra forbrugeren på en måde, hvor det ikke er tydeligt, hvad hensigten er.

Hun fastslår, at det er ulovligt at sende reklamemails eller ringe en forbruger op, hvis forbrugeren ikke har været klar over, at han eller hun gav samtykke til det.

- I en lang række af konkurrencerne er det mere eller mindre skjult for forbrugerne, at de vil modtage markedsføring, når de deltager i konkurrencen. Det er ikke i orden, siger hun til Jyllands-Posten.

Forbrugerombudsmanden modtager årligt flere end 20.000 klager over mails med reklamer og omkring 300 klager over opringninger fra telefonsælgere.

I de sager, som Forbrugerombudsmanden har gennemgået, topper energiselskabet Gul Strøm listen over selskaber, der ikke har fulgt reglerne.

- Hvis man køber mange leads og ringer til mange mennesker, stiger risikoen for, at man efter Forbrugerombudsmandens opfattelse rammer uden for skiven, forklarer Gul Strøms informationschef, Knud Løkke Rasmussen.

Seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup glæder sig til vejledningen.

- Forbrugerne bliver faktisk snydt i de her sager. Det kan godt være, at de har en chance for at vinde i en konkurrence, men de giver en masse oplysninger om sig selv, siger hun til Ritzau.

- Det medfører en masse målrettet markedsføring, såsom opringninger derhjemme eller reklamer i indbakken, som de ikke er klar over.

Blandt andre teleselskabet TDC har fået en bøde for ulovligt telefonsalg, efter at Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt selskaberne.

/ritzau/