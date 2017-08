Konkurs i Magnus Kjøller-selskab

AALBORG: Barko A/S, som den nordjyske serieiværksætter Magnus Kjøller sammen med en medinvestor står bag, er gået konkurs.

Ideen bag Barko var, at hundeejere én gang om måneden modtog en kasse - en Buddybox, der indeholdt legetøj og godbidder.

Barko startede i september 2014 med at sælge hundefoder, men det blev året efter valgt fra, så man kun satsede på Buddyboxen.

Selskabet har kun offentliggjort et regnskab - der dækker perioden 4. september 2014 til 31. december 2015, og her blev det til et underskud før skat på 2,4 millioner kroner.

Magnus Kjøller omtaler konkursen på sin blog. Han fortæller, at han hørte om ideen på et tidligt stadie, kontaktede mændene bag og endte med at investere.

"Det var verdens bedste ide. Bortset fra at selskabet endte med at gå konkurs," skriver han.

Magnus Kjøller skriver, at kunderne var glade for deres Buddybox, men alligevel afmeldte de sig i snit efter 3 måneder. Begrundelsen var, at de til sidst havde hele huset fyldt med hundelegetøj .

En anden årsag til at det gik galt var, at grundlæggerne af firmaet faldt fra, så der kun var en enkelt af de oprindelige tre tilbage.

"Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det svært at være en one-man-army - specielt med en forretning der har det grundlæggende problem at kunderne ikke bliver der tilstrækkelig længe", skriver Magnus Kjøller.

Undervejs trådte Magnus Kjøller til med flere penge, men måtte til sidste erkende, at Barko ikke fungerede.

"At miste penge er altid træls, men det har været en meget lærerig proces. Jeg håber at ovenstående kan hjælpe andre med ikke at begå de samme fejl som vi gjorde - og så vil jeg også gerne samtidig slå et slag for at folk bliver bedre til at fortælle om deres fiaskoer. Det er trods alt dem man lærer mest af", skriver han.