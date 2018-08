Konservative kræver yderligere 600 politibetjente

INDLAND: Der er behov for mange flere politibetjente i Danmark.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der vil kræve 600 flere betjente ved næste års politiforhandlinger, skriver DR Nyheder.

- For et lov- og orden-parti er det helt centralt. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi får styrket politiet, for der er mange opgaver til dem, siger Søren Pape Poulsen til DR Nyheder.

- Vi skal huske, at hr. og fru Jensen også skal føle sig trygge, og at politiet er tæt på borgerne. Det kommer ikke af sig selv. Der skal uddannes nogle flere, før vi kan opnå mit mål om at komme tættere på borgerne.

Meldingen kommer forud for De Konservatives sommergruppemøde i Silkeborg, som finder sted torsdag og fredag.

I politiaftalen for 2015 blev det aftalt, at politistyrken med udgangen af 2019 blev hævet med 600 mand, og nu vil De Konservative altså have 600 yderligere.

Det vil samlet kun give 1200 flere betjente, hvilket er færre, end de 1500 betjente De Konservative krævede ved forhandlingerne i 2015. Søren Pape Poulsen siger til DR Nyheder, at det skyldes en "realistisk tilgang" til forhandlingerne.

I juni slog Søren Pape Poulsen også et slag for at få flere betjente. Da var fokus på at få den moderne landbetjent. På Folkemødet på Bornholm sagde han således, at han ville have en tilførsel af mere end 100 betjente til lokale politiopgaver.

Dansk Folkeparti mener ifølge DR Nyheder, at 600 flere betjente er for lidt. Venstre støtter Konservatives ønske, mens Socialdemokratiet endnu ikke vil lægge sig fast på antallet af betjente.

/ritzau/