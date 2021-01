Kontakttallet falder til 0,6 - men B117 skaber usikkerhed

KØBENHAVN:Kontakttallet i Danmark er faldet fra 0,9 i sidste uge til 0,6.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Med et kontakttal på 0,6 betyder det, at ti smittede personer i gennemsnit vil nå at smitte seks andre. Med andre ord vil epidemien være aftagende.

Men den seneste tid har spredningen af den britiske virusvariant - B117 - skabt øget usikkerhed i forhold til smitteudviklingen, da B117 er mere smitsom.

Statens Serum Institut har tirsdag offentliggjort en rapport med særligt fokus på udviklingen i den britiske variant.

Her fremgår det, at det aktuelle kontakttal for varianten er 1,16. Beregningen er dog behæftet med en vis forsinkelse.

I og med at B117 er mere smitsom, har Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, vurderet over for TV2, at kontakttallet skal være 0,7 eller derunder, før væksten i B117 bliver så nedadgående, at man kan slå den ned.

I sit tweet gør Magnus Heunicke opmærksom på, at et stigende antal borgere er begyndt at blive smittet med den nye variant.

Men han skriver også, at der er stor usikkerhed omkring tallene.

- Antal indlagte stadig for højt. Skal bankes ned, før cluster B117 overtager den danske epidemi.

- Hjælp os, bliv testet, skriver Heunicke i tweetet.

Tidligere er B117 blevet vurderet til at være et sted mellem 50 og 74 procent mere smitsom end de mere gængse typer af coronavirus.

De danske myndigheder forventer, at fordi B117 smitter så meget mere, at den vil blive den dominerende type af coronavirus i Danmark fra midten af februar.

For at tage hånd om situationen har regeringen indført en række restriktioner. Blandt andet er forsamlingsforbuddet indtil for nylig sænket til fem personer.

Tanken er, at det skal være med til at sænke spredningshastigheden for B117, så sundhedsvæsenet kan nå at følge med.

Mandag viste de seneste tal fra Statens Serum Institut, at 817 personer var indlagt på landets hospitaler med coronavirus.

Af de 817 indlagte coronapatienter var 132 indlagt på en intensivafdeling, og af dem fik 85 hjælp fra en respirator.

/ritzau/