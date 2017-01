FRØSTRUP: Sammen skaber vi udvikling.

Det er Frøstrups motto som det er formuleret i byens Vision 2030, som udstikker hvilken vej, udviklingen skal gå i de kommende år.

I weekenden markerede en masse frivillige i i Frøstrup den officielle afslutning på det byfornyelsesprojekt, der startede 29. september 2009, men også, at frivillige kræfter allerede tidligere var på banen for at vende tingene fra afvikling til udvikling.

Øvelsen koster både tid, kræfter og penge. Nogle midler er skaffet hos Thisted Kommune, andre er samlet ind eller hentet hos fonde.

Da det frivillige Frøstrup i weekenden fejrede sig selv og de seneste års resultater, kom der flere penge på bordet.

Helt præcis 100.000 kroner fra Nordea Fonden til det fortsatte arbejde med at udvikle nye initiativer i byen.

Pengene blev overrakt af filialdirektør Jane Hauerslev, Nordea Bank i Thisted.

Han lagde vægt på Frøstrups plan for de kommende års udvikling, og kvitterede for indsatsen med ordene:

- Frøstrup er en god historie.