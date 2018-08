Kopnudler trækkes tilbage - kan indeholde glas

Der er risiko for at finde glasstykker i to partier kopnudler, som er solgt i danske dagligvarebutikker.

Det drejer sig om Cup Noodles Spicy, som Haugen-Gruppen A/S tilbagekalder.

Produktet kaldes tilbage, da stykker af glas kan give skader i mundhule, svælg og tarmsystem, hvis de spises.

Partierne, der trækkes tilbage, har bedst før datoerne juli 2019 og oktober 2019. De har en nettovægt på 66 gram, og partierne har lotnumrene L800863 og L802513.

Hvis man skulle have købt nogle af de tilbagetrukne nudler, råder Fødevarestyrelsen til, at man smider dem ud eller leverer dem tilbage til butikken, hvor de er købt.

/ritzau/