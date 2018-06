Kornet hyldes i spektakulært byggeri ved Hjørring

GULDAGER: - Jeg må da knibe mig selv i armen over, at det nu bliver en realitet og at folk omkring mig har haft tålmodighed med alt min snak, lyder det fra grundlæggeren af Aurion bageriet i Guldager syd for Hjørring, Jørn Ussing Larsen, der nu kan se en længe næret drøm blive til virkelighed.

Første spadestik til Kornets Hus blev mandag taget i både jord og kornsæk på en mark ved siden af virksomheden Aurion.

Efter 15 års ideudvikling og henved 200 møder er det lykkedes at få planlægning, organisering og ikke mindst finansiering på plads til det spektakulære byggeri til 26 millioner kroner, tegnet af det anerkendte norske arkitektfirma, Reiulf Ramstad Arkitekter.

- Folk har da lært at udtale "spelt", og der er en øget bevidsthed om at bage med ordentlig mel, men folk har stadig meget at lære om f.eks. at bage glutenfri brød uden at det kommer til at minde om en mursten, siger Jørn Ussing Larsen.

Kornets Hus, skal sætte fokus på vores vigtigste råvare gennem tusinder af år med formidling, læring og forskning.

Samtidig har den lokale forankring af ideen været en meget vigtig faktor for blandt andet Realdania, der er den største bidragsyder med 13 millioner kroner.

- Men vi tror virkelig på elementerne i det projekt med blandt andet at få os til at bage og spise noget bedre brød af de oprindelige kornsorter, siger Lars Autrup fra Realdania. Han er samtidig formand for ejendomsfonden bag Kornets Hus, som er helt uafhængig af virksomheden Aurion. En driftsfond skal udvikle aktivteterne i de i alt 500 kvadratmeter.

- Vi har så mange ideer, at det mest handler om at sortere ideer fra, som der ikke bliver plads til, siger formand for driftsfonden, kok og restauratør, Uffe Nielsen.

Der vil blive arrangeret kurser af mange forskellige slags i Kornets Hus, og Jørn Ussing havde et tilbud klar til borgmester Arne Boelt (S).

- Det vil være oplagt, at sende Hjørring Byråd på teambuilding-kursus i Kornets Hus, når Hjørrings nye vartegn står færdig om halvandet år.