Korrupte betjente afsløret i våben- og narkosalg i Baltimore

To amerikanske politibetjente, som en anklagemyndighed har beskrevet som "både betjente og røvere", er mandag lokal tid fundet skyldige i en af USA's mest opsigtsvækkende korruptionssager i nyere tid.

Et nævningeting har således dømt betjentene Daniel Hersl og Marcus Taylor fra Baltimore skyldige i at bedrive gangstervirksomhed.

De risikerer at blive idømt livsvarigt fængsel.

Retssagen har afsløret omfattende brug af ulovlige metoder blandt betjente i et slummiljø styret af kriminelle bander.

I centrum af sagen finder man politienheden Gun Trace Task Force, hvis formål er at spore og beslaglægge ulovlige våben i Baltimore.

En havneby med godt 600.000 indbyggere og skyhøj kriminalitet. Næsten 60 procent af indbyggerne i Baltimore er sorte.

Ifølge anklagemyndigheden var samtlige af de to betjentes ofre sorte mænd. Mange af dem var desuden narkohandlere, som de korrupte betjente vidste ikke kunne gå til myndighederne og klage.

Seks politibetjente har erklæret sig skyldige i forskellige lovovertrædelser, og fire af dem har vidnet mod Daniel Hersl og Marcus Taylor i retssagen.

Samtidig har flere narkohandlere fået immunitet, således at de under retssagen har kunnet fortælle om deres oplevelser med den korrupte politienhed.

Igennem vidneudsagn er det blevet afsløret, at betjentene har begået forbrydelser som gangstervirksomhed, indbrud, falske forklaringer og væbnet røveri.

Betjentenes job var at beslaglægge ulovlige våben fra gaden i en by, hvor drab er udbredt. I stedet gjorde politienheden problemet større ved at videresælge de våben, de stjal.

Yderligere handlede de korrupte betjente med stoffer, ligesom at de plantede falske beviser på mistænkte og løj om deres overarbejde.

Baltimores drabsrate var sidste år den næsthøjeste i USA og førte i januar til en udskiftning af byens politichef.

/ritzau/AFP