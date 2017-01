DANMARK: Omkostningerne ved en af Nordens største kortsvindelsager er nu gjort op, og de viser, at 215.000 kreditkort har måtte udskiftes af bankerne, der står tilbage med en millionregning.

Det skriver Børsen.

Betalingsekspert og seniorpartner i Pluscon, Henning N. Jensen, estimerer, at det koster bankerne mellem 75 og 100 kr. at udskifte et dankort. Med i det regnestykke er den megen administration og kundeservice, der er naturligt forbundet med udskiftning af kort.

En samlet regning for bankerne vil således ligge mellem 15 og 21,5 mio. kr.

Hos betalingsselskabet Nets, der står for overvågningen af mere end 19 mio. nordiske kreditkort, er man godt klar over, at det ikke er nogen nem opgave at foretage store kortudskiftninger.

- Vi er i tæt dialog med bankerne om, hvordan de kan lave udskiftningerne på den mest smidige måde for deres kunder. Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave for bankerne at udskifte så store mængder kort. Det er de ikke vant til at skulle, siger Kaspar Kock Kristensen, der er vicedirektør i Nets med ansvar for misbrugsbekæmpelse, til Børsen.

/ritzau/FINANS