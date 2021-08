Kosttilskud fra bestforever.dk kan skade leveren alvorligt

KØBENHAVN:Fødevarestyrelsen advarer danskerne mod at købe kosttilskud fra hjemmesiden bestforever.dk.

Virksomheden sælger sundhedsskadelige kosttilskud, der kan give alvorlige skader på blandt andet leveren, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Helt præcist er der tale om produkterne Forever Ginkgo Plus, Forever Multi Maca og Forever Garcinia Plus, som indeholder ulovlige og sundhedsskadelige planteingredienser.

- Det er nogle planter, vi har fået vurderet hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Forsøg har vist, at de kan give skader på leveren, siger Michael Rosenmark, chef i Fødevarerejseholdet.

Har man købt disse produkter fra bestforever.dk, opfordres man til at smide dem ud.

Fødevarestyrelsen har dog ikke oplysninger om danskere, der er blevet syge som følge af kosttilskuddene.

- Vi har ikke sygdomstilfælde, som kan føres tilbage til produkterne. Man bliver ikke syg af at tage en enkelt pille. Men hvis man tager dem igennem en længere periode, har DTU fundet dokumentation for, at der er risiko for leverskader, siger Michael Rosenmark.

I juli sidste år fik virksomheden frataget retten til at sælge fødevarer, herunder kosttilskud.

Virksomheden, som blandt andet også sælger hudplejeprodukter, er ad flere omgange blevet politianmeldt, fortæller Michael Rosenmark.

- Vi har i alt politianmeldt virksomheden fem gange. Vi havde håbet på, at politiet ville beslaglægge hjemmesiden eller gøre noget mere for at stoppe det.

Virksomhedens ejer, Samir Ali Dieb, afviser, at kosttilskuddene er sundhedsskadelige, og han beskylder Fødevarestyrelsen for at køre en hetz mod ham.

- Fødevarestyrelsen vil ødelægge min forretning, og det har de prøvet på i flere år, siger han.

- Jeg har solgt produkterne i årevis og har aldrig fået en klage fra en eneste kunde. Jeg ved ikke, hvorfor Fødevarestyrelsen er efter mig.

/ritzau/