Kovending: Nyt boligprojekt fejet af bordet

HJØRRING: Et meget usædvanligt forløb ser nu ud til at munde ud i, at et meget omtalt byggeprojekt med etageboliger på Brinken ved Bejts Vænge i Hjørring må skrottes.

Kommunens økonomiudvalg har på et møde onsdag enstemmigt vendt tomlen nedad, og det til trods for, at udvalget for teknik og miljø for blot en uge siden ligeledes i enstemmighed anbefalede at der bliver lavet en ny lokalplan, der baner vejen for de 18 boliger. Teknik og miljøudvalget kunne endda selv have vedtaget lokalplanen endeligt uden at sende den videre til økonomiudvalg og byråd, men valgte alligevel at sende den hele vejen, fordi der har været meget debat om byggeprojektet.

Formand beklager

- Det er meget usædvanligt, at et fagudvalg bliver nedstemt på den måde, og jeg skal beklage, at det sker så sent. Denne sag er blevet diskuteret indgående siden 2016, og for mig at se er der ikke dukke nye ting op, siger formand for teknik og miljøudvalget, Søren Smalbro (V), der understreger, at kommunens forvaltning har arbejdet rigtig meget med projektet og lokalplanen.

Byggeprojektet består af tre bygninger i to etager med i alt 18 lejligheder. Naboer i området har fra start protesteret, da de mener byggeriet vil være for dominerende og skæmme de grønne område ved Bejts Vænge. Der er også blevet fremhævet en gammel tinglyst deklaration fra 1946, der blandt andet fastslår, at der kun må bygges med en byggeprocent på maksimalt 25 på grundene for at forhindre, at der netop kommer et meget massivt byggeri tæt på det grønne område. Med en ny lokalplan kan man imidlertid fuldt lovligt annullere sådan en deklaration.

- Det var den deklaration, der var stenen i skoen for os i økonomiudvalget. Det er også meget sent, at den gamle deklaration, som var lavet for at værne om områdets karakter, er kommet frem i debatten, siger borgmester Arne Boelt (S), der er formand for økonomiudvalget, som altså nu anbefaler byrådet at stemme nej til den nye lokalplan.

Vendt på en tallerken

Byrådsmedlem Laila Zielke (S) er den eneste genganger i begge udvalg. For en uge siden stemte hun for byggeprojektet i teknik og miljøudvalget. Forleden valgte hun at gå med flertallet øk-udvalget og stemte imod.

- Jeg synes egentlig at projektet vil være godt for bosætningen i Hjørring, men i økonomiudvalget var der fokus på de trafikale forhold og at projektet ikke passer ind i områdets karakter. Derfor stemte jeg imod, forklarer Laila Zielke (S).

Giver det ikke din troværdighed ridser i lakken, at du pludselig ændrer mening, uden afgørende nyt i sagen?

- Det vil jeg ikke kommentere, siger Laila Zielke.

Beboerne på Brinken, Park Allé og Svanelundsvej, der nu i to år har kæmpet mod projektet, tror næsten heller ikke deres egne øjne, men de er naturligvis lettede.

- Det er glædeligt, at fornuften sejrede, og at kommunen ikke kun lytter til bygherrerne, men også til de almindelige borgere. Vi åbner dog ikke champagnen før den endelige afstemning i byrådssalen i næste uge, siger en af naboerne, Bent Jørgensen.