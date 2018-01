Kræftens Bekæmpelse: Høje cigaretpriser virker i Norge

Sætter man cigaretpriserne i forhold til, hvad andre varer koster, så er Danmark ifølge Politiken det næstbilligste land i EU at købe cigaretter i.

Det er ifølge Kræftens Bekæmpelse en af de vigtigste årsager til, at andelen af rygere i Danmark ikke er faldet væsentligt de senere år.

Derfor opfordrer organisationen til, at man hæver afgifterne på tobak, så det bliver dyrere at ryge.

- I virkeligheden ville vi gerne have priser som i Norge, men det har nok ikke gang på jord.

- Det vigtigste er også bare, at det bliver prisstigninger, som kan mærkes. Det skal være en anledning til at stoppe med at ryge, siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse.

Han fremhæver, at særligt unges rygning er meget afhængig af prisen på cigaretter. Kampagner preller simpelthen af på denne gruppe.

Niels Them Kjær mener, at manglende politisk handling er årsagen til, at andelen af rygere ikke falder på samme måde, som den ellers gjorde.

- Det er et udtryk for, at der ikke bliver drejet på nogen knapper i øjeblikket.

- For 10 år siden var der lovindgreb næsten hvert eneste år, hvor rygeloven nok var den mest markante. Og selv den borgerlige regering satte jo afgifterne op i den periode, siger han.

Når den nuværende borgerlige regering ikke vil hæve afgifterne, hænger det ifølge skatteminister Karsten Lauritzen sammen med, at man ikke tror på effekten, fordi rygerne bære vil tage over grænsen efter cigaretter eller købe illegale smøger.

- Men det er da tankevækkende, at det har fungeret med høje priser i Norge i 20 år nu på trods af, at de har en 2000 kilometer lang grænse til Sverige, Finland og Rusland.

- Når det kan lade sig gøre for nordmændene at have dobbelt så høje cigaretpriser som i Danmark, må det også kunne lade sig gøre her, siger Niels Them Kjær.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har lavet en række generelle anbefalinger vedrørende forebyggelse af rygning.

De siger, at prisen er det vigtigste greb, når man skal ændre tobaksvanerne. En tommelfingerregel siger desuden, at hvis man skruer priserne op med ti procent, så sænkes forbruget med fire procent.

/ritzau/