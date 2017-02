DANMARK: En undersøgelse blandt 744 kræftpatienter viser, at hver fjerde patient har oplevet, at deres grænse for blufærdighed eller privatliv er blevet overtrådt, mens de har været indlagt.

Det oplyser Kræftens Bekæmpelse, der står bag undersøgelsen, som er foretaget blandt interesseorganisationens brugerpanel.

I undersøgelsen nævner patienterne blandt andet, at områder som diskretion og menneskelige hensyn bliver glemt i behandlingsforløbene på sygehusene.

- Da jeg var indlagt, fik en kvinde på stuen besked om, at hendes sygdom havde spredt sig. Vi lå tre på stuen. Gardinet var trukket for, men det tager jo ikke lyden.

- Jeg blev enormt ked af det på hendes vegne. Og samtidig var jeg selv nydiagnosticeret, så jeg blev også meget bange, siger Charlotte Germann Odgaard, der for fire år siden fik konstateret brystkræft, i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse.

Ifølge de 744 besvarelser opstår problemet særligt ofte i venteområder og på stuer med flere senge.

Det gælder ikke kun for patienten selv. Brugerpanelets svar viser nemlig, at det kan være voldsomt grænseoverskridende at overhøre andre patienters alvorlige samtaler eller undersøgelser.

Ifølge undersøgelsen har hver femte kræftpatient haft samtaler med læger og sygeplejersker, som de mener, burde have fundet sted i et privat rum.

Hver fjerde kræftpatient i panelet har overhørt samtaler, som de mener, burde have fundet sted, uden at andre kunne høre det.

I en række anbefalinger fra patienterne til sundhedspersonalet lyder det blandt andet, at alvorligt svækkede patienter bør have enestue.

