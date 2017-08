Kræmmermarkedet er åbnet i Vorupør

VORUPØR: Nu er det sommer og nu er det tid til kræmmermarked. Markedet i Vorupør er måske ikke en af de helt store, men her er ro. Det er både arrangørerne og gæsterne er glade for.

- Det er en god oplevelse at være her, for der er ikke nogen, som presser dig til at købe noget, som der er på mange andre markeder, siger Keld Pedersen, der er kommet til Vorupør fra Karup.

Overskuddet bliver lokalt

Overskuddet fra kræmmermarkedet går til at hjælpe børn og unge, og der er blevet givet store donationer til Surfcompagniet Nr. Vorupør og andre lokale aktiviteter.

Der er plads til 80 stande på markedet og de var allerede blevet solgt på den sidste markedsdag sidste år og flere af kræmmerne har allerede forsøgt sig med at sikre sig deres plads til næste år.

Der kræmmermarked i Vorupør indtil søndag 6. august.