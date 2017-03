HIMMERLAND: En 34-årig mand blev onsdag idømt seks måneders betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse af en 14-årig pige, som han er i familie med.

Det oplyser anklager Mette Høg.

Krænkelsen skete lige efter midnat i juli sidste sommer i forbindelse med en fest i Himmerland, som den 34-årige og den 14-årige begge deltog i.

På et tidspunkt mødes de to i noget bevoksning i nærheden af festen, hvor den 34-årige er dømt for at have sagt til den mindreårige pige, at han ville have sex med hende, samt for at have kysset hende og befølt hende, inden han blev stoppet af pigens far.

I Retten i Aalborg nægtede den 34-årige sig skyldig og forklarede, at han kun rent venskabeligt havde kysset pigen i panden, fortæller anklager Mette Høg.

Udover den betingede fængselsdom skal den 34-årige udføre 100 timers samfundstjeneste.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.