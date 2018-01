Kræver hærværksramt bager udvist

KØBENHAVN: Den hærværksramte bageriindehaver fra Tingbjerg Ali Parnian skal i fængsel, hvis det står til anklagemyndigheden. Hans sag kommer fredag for ved Østre Landsret.

Parnian blev i oktober frifundet ved Retten i Lyngby. Her var han sammen med en kammerat anklaget for at have stjålet en bil og brændt den af.

Kammeraten tilstod og blev idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. Derudover fik han en såkaldt betinget udvisning.

Den dom har Statsadvokaten i København dog valgt at anke. Ud over påstanden om fængselsstraf kræver anklagemyndigheden udvisning.

Maske-mænd smadrede løs

Ali Parnian er blevet landskendt, efter at hans forretning, Kaj Bageri, på Ruten i Tingbjerg i weekenden blev udsat for hærværk. En gruppe maskerede mænd troppede op i butikken, der også rummer en café, og begyndte at smadre løs.

Ali Parnian har efterfølgende fortalt, at han er blevet afkrævet beskyttelsespenge. Men han har nægtet at betale, og han tror, at det er baggrunden for hærværket.

Politiet har meldt ud, at man ikke kender til andre sager fra området, hvor der skulle være blevet afkrævet beskyttelsespenge.

Indsamlede næsten en halv mio.

Hærværket mod bageriet fik det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard til at iværksætte en indsamling til fordel for Ali Parnian. Den varede frem til onsdag og indbragte 472.000 kroner.

Også udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) deltog i støtten til Ali Parnian. I denne uge valgte hun under stort presseopbud at besøge bageriet i Tingbjerg.

I den forbindelse roste hun Ali Parnian for at være gået til politiet med anmeldelse om afpresning.

Bil afbrændt

Nu er Ali Parnian så i fokus igen. Og denne gang som tiltalt i en straffesag. Dommer og domsmænd var i byretten dog enige om, at der ikke forelå beviser for, at Parnian var indblandet i brugstyveri og afbrænding af en bil.

Bilen en BMW 320 til en værdi af 36.500 kroner tilhørte en svoger til Ali Parnians kammerat. Svogeren glemte nøglerne hjemme hos kammeraten, og en dag tog kammeraten bilen, mens svogeren var på job.

I den stjålne bil blev Ali Parnian hentet fra skole. Og sammen med en tredje mand kørte de omkring, indtil bilen blev brændt af på Kulhusvej i Værløse.

Sådan har kammeraten forklaret, men Ali Parnian har afvist, at han kendte til, at bilen var stjålet. Han havde derimod fået at vide, at kammeraten havde købt bilen af svogeren.

Under byretssagen forklarede Ali Parnian desuden, at kammeraten havde beskyldt ham for at være del i afbrændingen, fordi Parnian havde snakket med politiet.

Ali Parnian forklarede desuden i byretten, at han blev kørt hjem om aftenen, og ikke var med, da bilen blev brændt af. Byretten fandt det ikke bevist, at kammeratens udlægning af sagen skulle være sand. Derfor blev Ali Parnian frifundet.

- God ung mand

Ali Parnians advokat, Poul Erik Petersen, mener ikke, at raseringen af bageriet samt den følgende dækning vil få negative konsekvenser for hans klient.

- Det burde ikke have noget betydning for rettens afgørelse vedrørende skyldsspørgsmål, siger advokaten og tilføjer:

- Retten vil altid gå ind og vurdere, hvad det er for en person, man har med at gøre. Der vil jeg nok mene med det, der er kommet gennem pressen, at det er en god ung mand, der er tale om her.

- Det kan vel ikke skade hans sag.

Tilbageholder støttekroner

Det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard er dog kommet i tvivl og har endnu ikke udbetalt en eneste af de knap 500.000 kroner, hun på få dage har samlet ind til Ali Parnian.

Mette Abildgaard kalder anklagerne mod ham meget alvorlige.

- Det er også mit indtryk, at der er mere på vej, skriver hun.

- Jeg og Indsamlingskomiteen vil nu afvente, at politiet får mulighed for at efterforske sagen, og vi kan blive klogere på, hvad der er op og ned.

- Jeg vil samtidig bruge tiden på at undersøge det praktiske i forhold til at annullere indsamlingen og tilbagebetale de knap 500.000 kroner, som fordeler sig over mange tusinde donationer, hvis det skulle blive aktuelt, skriver hun.

/ritzau/