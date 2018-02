Kraftfuld raket med Tesla-bil på toppen er i luften

Raketvirksomheden SpaceX har tirsdag aften dansk tid sendt den kraftfulde raket Falcon Heavy afsted mod Mars.

Raketten er den kraftigste operationelle raket i verden. Og på den er der monteret en Tesla-bil, der skal med på en tur nær Mars.

Datoen for affyringen blev meddelt i slutningen af januar af virksomhedsstifteren Elon Musk.

Musk har også afsløret, at den Tesla Roadster, der er om bord, vil spille David Bowies "Space Oddity", når den flyver rundt.

Den røde bil, der er monteret på raketten, er Elon Musks egen. I den sidder der en mannequin, der har fået navnet "Starman".

Raketten blev sendt afsted fra Kennedy Space Center i Florida, som Nasa brugte for omkring 50 år siden til at sende folk til Månen.

Dens kraft er kun overgået af Saturn V-raketten, der sidst fløj i 1973. Det var, da den skulle sende Apollo 17 ud i rummet på dens vej mod Månen.

Om den kommer ud på den planlagte bane, vil ikke stå klart inden for de næste par timer, oplyser SpaceX ifølge Reuters efter klokken 22 dansk tid.

Opsendelsen af raketten var forsinket mere end to timer på grund af vindforholdene på stedet.

Men da affyringen lykkedes, og raketten blev sendt i vejret, markerede det et centralt vendepunkt for Musks privatejede raketvirksomhed.

Affyringen skal bane vej for, at raketten kan bruges kommercielt i 2018.

Raketten bliver drevet af 27 motorer.

Inden affyringen sagde Musk til en række journalister, at hans firma har gjort alt, det kunne, for at projektet skal blive en succes.

- Jeg er afklaret, hvad der end sker. Om det bliver en succes, et stort brag eller noget andet, sagde Musk.

Senere tweetede amerikaneren et billede fra førerhuset i bilen:

- Udsigten fra SpaceX kontrolrum. Der er åbenbart en bil i kredsløb om Jorden.

/ritzau/