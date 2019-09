Kraftig blæst aflyser færger mellem Nordjylland og Sydnorge

HIRTSHALS:Færger mellem Hirtshals og det sydlige Norge er aflyst søndag på grund af kraftig blæst i den nordlige del af Danmark og sydlige Norge.

Det skriver TV2.

Rederiet Fjord Line har aflyst alle afgange mellem Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals og Laugesund.

Rederiet Color Line, der sejler fra Hirtshals til Kristiansand og Larvik, har også aflyst alle sejladser.

- Vejrudsigterne har gjort, at vi har aflyst fire afgange søndag. Som prognoserne ser ud nu, regner vi med at kunne sejle igen fra mandag morgen, siger koncernchefen i Fjord Line, Rickard Ternblom, til TV2.

Norges Metrologiske Institut varsler over 150 millimeter regn og vindstød over 20 meter per sekund i den vestlige del af Sydnorge de næste 24 timer.

Søndag bliver også en blæsende dag i Danmark. DMI har varslet vindstød af stormstyrke, og der bliver kraftigst blæst i Nordjylland.

Rederiet Stena Line har foreløbig ikke aflyst afgange til og fra Sverige eller Norge.

Til gengæld råder Læsøfærgen sine passagerer til at holde øje med fartplanen, da der kan komme ændringer på grund af vejret.

/ritzau/