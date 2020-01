Kraftig blæst kan presse vandstanden op onsdag

KØBENHAVN:Søndag væltede regnen ned over et januargråt Danmark, men frem mod weekenden bliver vejret "mindre kedeligt", og der kan ventes "lidt lysere dage" uden antydning af frostgrader.

Det siger Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Mandag morgen falder regndråberne ned over landet, men senere på dagen bliver der også plads til lidt sol indimellem med omkring seks graders varme og en let til frisk vind fra sydvest.

Tirsdag bliver det et par grader varmere, og bortset fra morgenregn er der udsigt til en tør dag med nogen sol.

På den jyske vestkyst skal beboerne forberede sig på voldsomt vejr tirsdag aften og natten til onsdag. Kraftig blæst vil få vandstanden til at stige med op til to meter. Ved Vadehavet er der risiko for en endnu højere vandstand.

- Natten til onsdag bliver meget blæsende med vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst. Og i den forbindelse også forhøjet vandstand tidligt onsdag morgen, siger Dan Nilsvall.

- Vi kommer nok i nærheden af to meter over den normale vandstand. I Vadehavet måske op til mellem 240 og 270 centimeter.

Onsdag morgen kan hele landet vente regn. I det nordvestlige Jylland klarer det efterhånden op. På Sjælland derimod varer det grå og regnfulde vejr dagen ud.

- Med mellem 10 og 12 graders varme bliver onsdagen relativ mild, siger Dan Nilsvall.

Torsdagen blive så ubetinget ugens lyspunkt.

- Med 6 til 8 graders varme bliver det lidt mere normalt for årstiden end onsdag, men det er stadig mildt, og vejret bliver pænt med en del solskin til hele landet. Fredag bliver lidt af det samme, men ikke så solrig.

/ritzau/