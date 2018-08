Kraftig iltsvind har spredt sig i Limfjorden

Det varme vejr er fortsat de seneste uger, og det er dårligt for de danske farvande, hvor iltsvindet har spredt sig.

Miljøstyrelsen oplyser mandag, at der i Limfjorden nu er iltsvind på ti målestationer mod fem målestationer ved forrige måling for to uger siden.

Harley Bundgaard Madsen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen, fortæller, at det ser mest usædvanligt ud i Limfjorden, hvor det er langt mere udbredt end tidligere år.

- Det hænger først og fremmest sammen med det meget varme vejr. Det forårsager, at alger blomstrer op på grund af det varme vand. Når de dør, bliver de nedbrudt, og den forrådnelsesproces kræver ilt, som bliver trukket ud af vandet, siger kontorchefen.

Manglen på ilt kan ramme dyrelivet på havbunden.

- Iltsvindet breder sig langs havbunden. Det betyder, at det dyreliv, som færdes i bunden, i en eller anden udstrækning vil blive påvirket af iltsvindet.

- Fiskene vil normalt kunne svømme væk, men søstjerner og muslinger, som lever på havbunden, kan ikke nå at flygte. De vil i mange tilfælde, hvis det bliver meget slemt, kunne gå til, siger Harley Bundgaard Madsen.

Miljøstyrelsens seneste iltmålinger er opsamlet af miljøskibene Limgrim og Liv II fra den 30. juli til den 6. august.

De nye målinger viser, at der er iltsvind i Limfjorden ved Livø Bredning, Bjørnsholm Bugt, Risgårde Bredning, Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning og Hvalpsund.

Desuden er der målt kraftigt iltsvind i områderne Thisted Bredning, ved Vilsund og i Dragstrup Vigvest for Mors.

Miljøstyrelsen har desuden målt iltniveauet i Mariager Fjord, hvor den indre del af fjorden fortsat er ramt af kraftigt iltsvind.

Som noget nyt er der nu også konstateret kraftigt iltsvind i Faxe Bugt og i Hjelm Bugt syd for Møn.

Tidligere i juli har styrelsen målt kraftigt iltsvind i blandt andet Sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. Det forventes, at der fortsat er iltsvind i disse områder.

