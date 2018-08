Kraftig regn skabte problemer: Trafikuheld på E45

NORDJYLLAND: Det kraftige regnvejr, som ramte Nordjylland torsdag aften, var årsag til mindst to trafikuheld i landsdelen.

Ved 20-tiden kørte en bilist galt på motorvej E45 lidt nord for Rasteplads Himmerland øst for Suldrup. Et kraftigt regnskyl gjorde vejen glat, og pludselig mistede bilens fører kontrollen med køretøjet, som snurrede rundt og ramte autoværnet i midterabatten, oplyser vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Uheldsbilisten kom ikke noget til. Et vejspor var kortvaret spærret, indtil der var ryddet op.

Et kvarters tid efter gik det galt for en anden bilist ved Rasdalvej og Roldvej øst for Aars.

Her mistede en bilist også kontrollen over sit køretøj på grund af regn på vejen, og bilen endte på taget. Bilisten kom ikke noget alvorligt til, ifølge politiet.

Det kraftige regnvejr har også skabt mindre oversvømmelser nogle steder. Blandt andet fik politiet torsdag aften melding om store mængder vand på kørebanen på Farøvej i Hjørring.