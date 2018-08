Kraftigt blæsevejr: Træer på kørebanen og telte brast sammen

NORDJYLLAND: På tre kvarter fredag morgen ramte det kraftige blæsevejr ekstra hårdt i Nordjylland.

I hvert fald strømmede det ind med meldinger om væltede træer og skilte, løsrevne både og flyvende tagplader mellem klokken 08.45 og 09.30.

Det fortæller vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Træer på vej

To robåde rev sig løs ved Løgstør og drev rundt ude i fjorden. Det udløste i første omgang en alarm om en mulig drukneulykke, men det viste sig altså, at det var vinden, der havde sendt bådene herreløse afsted.

Trafikken blev også flere steder påvirket af træer, der er væltet ind over kørebanen.

Politiet har modtaget melding om væltede træer på Trekronervej i Tingskoven, i Hallund, på Lundevej ved Nibe, på Tingvej ved Vodskov, på Nørholmsvej ved Aalborg og Sønder Trandersvej.

Derudover er der væltet et skilt på Østerbrogade i Nørresundby og i Pandrup flyver tagplader rundt, fortæller vagtchefen.

Lidt syd for Flauenskjold ved Bittebyvej er Storskovvej spærret, fordi flere træer er i fare for at vælte ud over kørebanen.

De respektive kommuner er underrettede om de væltede træer, så de kan blive fjernet fra vejen.

Telte gav op

I Jesperhus Feriepark på Mors har stormen væltet træer og enkelte telte har måttet give op på campingpladsen.

- Vores gæster tager det i stiv arm, og heldigvis er ingen kommet noget til i stormen. Men det er klart, at det bliver en dag, hvor der kommer ekstra pres på alle vores indendørs faciliteter, siger direktør Peter Overgaard.

Han har endnu ikke noget overblik over, hvor mange træer, der er væltet på det enorme område Jesperhus Blomsterpark og selve ferieparken dækker.

- Vi har fokus på campingpladsen og har folk ude for at afhjælpe de eventuelle gener, der måtte være der med nedfaldne grene og væltede træer, siger Peter Overgaard.