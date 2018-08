Kæmpe kran skal få flydedok åbnet

HIRTSHALS: Det går planmæssigt med at få bjerget den kæmpestore flydedok, der fredag kæntrede i Hirtshals Havn.

Det siger direktør Rasmus Brohus fra Hirtshals Yard, der ejer flydedokken, og fortæller tirsdag formiddag, at man arbejder på at få sat strøm til - og dermed åbnet - flydedokkens port. Først når det lykkes - og det kan blive onsdag, inden det sker, siger han - kan man få det fulde overblik over, hvad der er sket med det skib, der ligger inde i dokken. Der er tale om en norsk fisketrawler, som næsten var færdig til afsejling, da uheldet skete.

- Den har taget skade, det er klart, men det ser rimeligt ud, siger Rasmus Brohus, der fredag kaldte hele miseren for et "surt show", men som nu ser mere lyst på situationen. Han glæder sig over, at redningsaktionen er gået planmæssigt.

- Det er et temmelig avanceret stykke arbejde, der er i gang, siger direktøren.

Efter man havde sikret sig, at flydedokken var stabil, har man arbejdet for at få den på ret køl, og efterfølgende har man fået hidkaldt en flydekran, i øvrigt fra Nyborg, som er essentiel i bestræbelserne for at få flydedokken åbnet.

Efter den del er overstået, regner Ramus Brohus med at få et større overblik over konsekvenserne for værftets fremtid.

- Vi er selvfølgelig stækket, når flydedokken er ude af spil. Sådan er det jo, men det må vi planlægge os ud af, siger Rasmus Borhus med nyvunden optimisme.

Fredag udtrykte både han og borgmester i Hjørring Kommune og bestyrelsesmedlem i værftet, Arne Boelt (S), bekymring for uheldet konsekvenser for Hirtshals Yard og havnen som helhed.