Kran skal få flydedok på ret køl

HIRTSHALS: En flydekran er tirsdag ankommet il Hirtshals Havn for at assistere med at få den kæntrede flydedok hos Hirtshals Yard hjulpet på højkant igen.

Den 82 meter lange og 4000 tons tunge flydedok krængede pludselig kraftigt fredag morgen.

Inde i dokken står en norsk trawler, som også vejer godt til, så det er en vanskelig opgave at få dokken på ret køl igen.

Den norske trawler har formentlig fået en del skader, da flydedokken krængede.