Kreative gymnasieelever snød til årsprøve: Gemte noter et helt særligt sted

STRUER: Der bliver tænkt kreativt for at spolere de unges muligheder for at snyde til eksamen på de danske uddannelsesinstitutioner. Blandt andet bliver det fra næste år ikke tilladt at gå på internettet under eksamen.

Men det er også nødvendigt at tænke nyt, for eleverne er også kreative, når det handler om snyd. Det oplevede man på Struer Statsgymnasium tidligere på måneden, skriver DR P4 Midt og Vest.

Til en årsprøve havde eleverne gemt noter med formler i en hygiejnepose på et af toiletterne.

Snyderiet blev opdaget af en eksamensvagt, som gjorde en lærer opmærksom på posen og ikke mindst indholdet.

Kan se frem til dumpekarakter

Rektor på Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, er irriteret over snyderiet og har givet eleverne en alvorlig opsang.

Han mener dog ikke, at eleverne har gjort sig klart, hvad en formel på et stykke papir kan bruges til.

- Jeg tror, de regner med, at man kan nå mere, end man i virkeligheden kan. Det hjælper ikke blot at se et kort glimt af en formel på toilettet, for man skal man skal kunne huske den og også finde ud af at bruge den. Ellers får man intet ud af det, siger Mads Brinkmann Pedersen til DR P4 Midt og Vest.

De kreative kræfter bag snyderiet på toilettet er endnu ikke fundet. Hvis det lykkes skolen at finde frem til synderne, kan personerne se frem til at få karakteren -3 på eksamensbeviset.