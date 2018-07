Kreative iværksættere indtager Urban City: Kun plads til fem virksomheder mere

AALBORG: Interessen for at slå sig ned i iværksætterbyen Urban City er stigende. Otte ud af de 13 campingvogne - der udgør kontorer - er allerede lejet ud, og flere interesserede med tanker om iværksætteri går netop nu og overvejer, om de vil være en del af det kreative miljø.

Arbejdet med at skabe byen i en gammel remise ved Godsbanearealet går planmæssigt.

Her i begyndelsen af ferieperioden er der ikke så meget aktivitet i området, der bliver indrettet som indendørs campingplads. Men iværksætterne, der lejer sig ind i tomme campingvogne, er godt i gang med at sætte dem i stand og gøre klar til et mix af idéer, kreativitet og socialt ansvar.

Læs hele historien i aalborg:nu