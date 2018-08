Kreditinstitutter hælder salt i Tyrkiets økonomiske sår

Det globale kreditvurderingsinstitut Standard & Poor's (S&P) sænker for anden gang på fire måneder sin vurdering af Tyrkiet og forudser, at landet i 2019 vil blive ramt af økonomisk tilbagegang.

Også kreditvurderingsinstituttet Moody's sætter sin vurdering af Tyrkiet ned. Lavere kreditvurderinger kan gøre det dyrere for Tyrkiet at låne penge.

Det er den tyrkiske valutas store dyk de seneste to uger, der har fået S&P og Moody's til at tage deres vurderinger op på ny.

- Vi forudser en recession næste år. Inflationen vil stige til 22 procent i løbet af de næste fire måneder, før den falder tilbage til under 20 procent i midten af 2019, skriver S&P i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Svækkelsen af liraen kommer samtidig med en voksende bekymring for en økonomisk overophedning samt de store gældsposter, som både staten og mange af Tyrkiets største virksomheder har opbygget.

- Nedjusteringen afspejler vores forventning om, at den tyrkiske liras ekstreme udsving og konsekvenserne af det for betalingsbalancen vil underminere Tyrkiets økonomi, fortsætter S&P.

Den tyrkiske regering og landets centralbank kritiseres desuden for ikke at gribe tilstrækkeligt ind for at bremse den tiltagende økonomiske krise.

Moody's begrunder sin nedjustering med en fortsat svækkelse af tilliden til Tyrkiets offentlige institutioner og uforudsigeligheden i tyrkisk politik.

Desuden udtrykker Moody's bekymring for uafhængigheden af den tyrkiske centralbank.

Trods en høj inflation har centralbanken ikke sat renterne op, som anses for at være den mest effektive måde at bremse prisstigninger på.

De øgede spændinger i forholdet til USA har forværret Tyrkiets økonomiske problemer med en svækket valuta og en høj inflation.

Tyrkiet afviser et krav fra USA's præsident, Donald Trump, om at frigive en amerikansk præst, der er tilbageholdt i Tyrkiet.

Fredag afviste en tyrkisk domstol en appel fra præsten om at blive løsladt fra sin husarrest.

Det udløste ifølge nyhedsbureauet Reuters et skarpt modsvar fra Trump, hvilket svækkede liraen yderligere.

Hidtil i år har valutaen mistet omkring 40 procent at sin værdi i forhold til dollar.

/ritzau/